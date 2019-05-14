تامر حسني ينشر فيديو لكواليس مشاركته في الحلقة الأولى من "ولد الغلابة"

نشر الفنان تامر حسني، عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير «انستغرام»، مقطع فيديو من تصويره للمشهد الذي شارك به في الحلقة الأولى من مسلسل «ولد الغلابة» مع الفنان أحمد السقا.
وعلق تامر حسني على الفيديو قائلاً: «كواليس تصوير مشهدي مع الفنان الكبير وأخويا وعشرة العمر أحمد السقا من مسلسل ولد الغلابة».
"ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي وآخرون، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، والمنتج صادق الصبّاح
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