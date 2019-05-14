5 دول عربية تشارك في ألبوم "عرب زايد" في نسخته الأولى

القاهرة - لايف ستايل
انتهى الفنان التونسي محمد الجبالي، من تسجيل أغنية دراما ضمن أغاني ألبوم "عرب زايد - النسخة الأولى"، ليساهم في تقديم المواهب العربية المشاركة بالألبوم.
وتجرى أعمال التسجيل على قدم وساق في خمسة دول عربية للإنتهاء من الألبوم استعدادًا لطرحه على جميع شبكات المحمول بعيد الفطر المبارك، قبل طرح السي دي بالأسواق العربية.
وكشف المنتج ياسر زايد المدير التنفيذي للشركة أن المشاركين بالألبوم من خمسة دول عربية هي مصر ولبنان وتونس والجزائر والمغرب، وقد تم الإنتهاء من تسجيل أغاني الفنانة المصرية "حنان عطية" ونجمة الشركة المطربة التونسية تقوى الجيناوي، والتونسية رحمة بوعلي، والتونسي محمد الدالي، والمغربية ميريام حسبي.
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