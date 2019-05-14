سوزان نجم الدين تكشف كواليس دورها في "ابن أصول" عبر إذاعة 9090

تستضيف إذاعة 9090، اليوم الثلاثاء، النجمة سوزان نجم الدين، عبر برنامج ستديو 9090 مع المذيعة فاطمة مصطفى خلال حلقة خاصة تتحدث فيها عن دورها بمسلسل «ابن أصول» التي تلعب فيه دور أم حمادة هلال.
وأثار دورها في المسلسل ردود فعل واسعة منذ عرض الحلقة الأولي للعمل، مما سيجعلها تكشف عن كواليس الدور واختيارها له بالإضافة لعملها مع حمادة هلال في مسلسل واحد للمرة الأولي في مسيرتها خلال البرنامج غداً.
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