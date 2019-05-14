شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاتهما فى Game Of Thrones.. jaime لـCersei: أجمل أخت من أم أخرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظى كل من jaime lannister وشقيقته Cersei بمشهد وفاة غير متوقع، ربما أغضب الكثير من جمهور مسلسل Game Of Thrones Season 8 والذى بقيت له حلقة واحدة ونودعه مع ذكرياتنا.

الفنان الدنماركى نيكولاى كوستر والداو، الذى يجسد شخصية jaime lannister نشر بعد الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير، صورا له مع الفنانة البريطانية لينا هيدى كاثرين، من كواليس مشهد وفاتهما.



cersei lannister with jaime

وعلق jaime lannister على الصور قائلا: "أجمل وأحلى أخت من أم أخرى.. كان ذلك عقدا ممتعا".



jaime lannister and cersei

وفى الحلقة الرابعة من مسلسل Game Of Thrones Season 8 التقى jaime lannister بشقيقته Cersei مرة أخرى، بعدما ساعده شقيقه فى الهروب من ملكة التنانين، وأقنعه بالذهاب إلى سيرسي ومساعدتها وإقناعها على الاستسلام والهروب من المدينة، إلا أن أحداث الحلقة الأكثر جنونا دفعت بهما فى النهاية للموت معا.



لينا هيدي كاثرين نيكولاى كوستر والداو

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ولينا هيدي كاثرين، البالغة من العمر (45 عاما)، هى ممثلة بريطانية حظيت بشهرة عالمية بعد تجسيدها لدور سيرسى لانستر فى السلسلة الملحمية صراع العروش، حيث مكنتها من الترشح أربع مرات لجائزة إيمي فضلا عن ترشحها لجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة مساعدة.



نيكولاى كوستر والداو ولينا هيدي كاثرين

أما نيكولاي كوستر والداو، فهو ممثل ومنتج وكاتب سيناريو دنماركى. اشتهر كثيرا بسبب دوره جيمي لانستر فى مسلسل الفنتازيا Game Of Thrones كما شارك أيضا عدد كبير من الأفلام التى منحته نجوميته.



game of thrones season 8

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة HBO الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز.

ويروى مسلسل Game Of Thrones قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.