شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بالإعدام على مصطفى خاطر فى الحلقة 8 من "طلقة حظ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "طلقة حظ"، بتواجد عبد الصبور " مصطفى خاطر" و صديقه عباس " محمد أنور " فى السجن و حديثهما عن المصائب التى تحدث لهما، وتحاول سلوى " آيتن عامر" زوجه عبد الصبور بتوكيل محامٍ خاص له، حيث قامت برهان منزلهما لدفع أموال المحامى.

وظهر خلال الحلقة صورة جرافيتى للاعب محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى فى حارة التى يسكن فيها أهل عبد الصبور، وظهر عند خناقة سلوى " آيتن عامر" زوجه عبد الصبور " مصطفى خاطر" وأخوات عبد الصبور مع أهل الحارة بسبب ديون عبد الصبور .

وانتهت أحداث الحلقة، بالحكم على محمد أنور "عباس" صديق "عبد الصبور" بالسجن 5 سنوات، بينما تم تحويل أوراق "عبد الصبور" إلى فضيلة المفتى.

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON وDMC وCBC.