شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجوم Game of Thrones يتحولون إلى الجنس الآخر عن طريق Snap chat والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من منا لم يتابع الترند الجديد من تطبيق سناب شات، الذى يمكن الشاب من التحول إلى فتاة والعكس، ولكن لم يقتصر ذلك على مستخدمى التطبيق فقط.

استخدام شخص صور أبطاله المفضلين من المسلسل الأسطورى Game of Thrones، وتحويلهم إلى الجنس الآخر، مثل جون سنو، وسانسا ستارك، ودينيريس تاريجريان، وغيرهم، ويعرض حاليا الموسم الثامن والأخير من العمل، وينتظر المتابعين عنرض الحلقة الأخيرة فجر الأثنين المقبل.



بران ستارك



برايان من تارث

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تريون لانيستر

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.