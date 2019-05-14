شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لمهرجان كان.. آمبر هيرد محاطة بحراسها الشخصين.. وسيلينا جوميز آخر شياكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت النجمة العالمية آمبر هيرد لمدينة نيس الفرنسية أمس، استعدادا لحضور إحدى فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ72، التى تنطلق اليوم الثلاثاء وتستمر حتى 25 مايو الجارى.

وسجلت عدسات المصورين عددا من اللقطات للنجمة الشهيرة البالغة من العمر 33 عاما خلال وجودها فى المطار، حيث قامت هيرد بتحيتهم بابتسامة عريضة، بينما كانت محاطة بحراسها الشخصين.

ظهرت آمبر هيرد بالصور مرتديه ملابس "كاجوال" أنيقة خطفت الأنظار، وحصدت سلسلة من عبارات الإشادة من قبل المعنيين باتباع أحدث خطوط الموضة.

فى حين سجلت عدسات المصورين عدة لقطات للنجمة العالمية سيلينا جوميز خلال وصولها المطار، حيث ظهرت باطلالة أنيقة ومميزة خطفت الأنظار نحوها.



سيلينا جوميز

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سيلينا جوميز



سيلينا جوميز



امبر هيرد



امبر هيرد



امبر هيرد