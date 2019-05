قبل نهاية Game Of Thrones.. ماذا لو لم يجلس ملك أو ملكة على Iron Throne؟

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتبق سوى حلقة واحدة على نهاية Game Of Thrones الذى ركز منذ بداية الأحداث على من سيجلس على العرش الحديدى، ويحكم Westeros ومع اقتراب عرض الحلقة الأخيرة من game of thrones season 8 فإن هناك من يرى أنه لا ينبغى لأحد أن يجلس على العرش الحديدى، إذا ما افترضنا أن العرش ما زال باقيا.

اعتمدت قصة Game Of Thrones على قصة تاريخية خيالية بالطبع، ولكنها تتعلق بتارخ الأجيال فى الممالك السبعة، وهى أن روبرت باراثيون هبط على العرش بعد قتل ملك طاغية في تمرد واسع النطاق ضد انتهاكاته للشعب. حكمت عائلة الطاغية وهم من Targaryens أجيالًا من Westeros وأحيانًا كانت عادلة وأحيانًا على العكس.

كان وعد روبرت باراثيون للشعب بأنه سيكون أكثر استقرارًا، وكما رأينا تم تقديمه باعتباره ملكا لا يهتم إلا بالملذات ومنفصل عن شعبه وعن الممالك، ومن هنا تمحورت الأحداث حول حل من الذي سيحكم Westeros وكيف؟.

إذا كان التاريخ يخبرنا بأي شيء، الكاتب الأمريكى جورج مارتن، مؤلف السلسلة الروائية صراع العروش، والتى يقتبس المسلسل أحدثه منها، تأثر بتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبالأزمة التى تتعلق بالملكية، والحروب الأهلية الإنجليزية للسيطرة على العرش، وعلى الرغم مما انتهى إليه الواقع، فإن "أغنية الجليد والنار" أو Game of Thrones يبقى فى نهاية الأمر عمل خيالى، فهل يفترض أن تتوافق نهايته مع الواقع، أم ربما يقدم الخيال رؤية أخرى.

من بين الشخصيات التى قدمها Game of Thrones كنموذج لأحد أبناء الشعب المكافحين الكادحين، هو جيندرى، إلا أنه للأسف بعد مسيرته هذه، تم تقديمه وفقا للسلالة، ليصبح من النبلاء، وهو ما يدفعنا للتفكير فى السؤال الضمنى الذى يقدمه المسلسل مرارا وتكرارا، وهو لماذا يجب تحديد سلالة الإنسان ومصيره؟.

وفى هذا السياق، فإن جون سنو هو الأبرز، وهو يحظى بشعبية تؤهله لأن يكون حاكما، حتى بعدما تعرض للقتل من محبيه لأنه لم يخدم احتياجاتهم، ثم عاد إلى الحياة مرة ثانية، وعلى الرغم من ذلك، وبعد كل هذا، فإن قراراته دفعت العديد للغضب، وربما لولا إدراك الجميع خطر ملك الليل، لتعرض لثورة ضده.

فحتى بعدما تم إنقاذ الشمال ملك الليل، يبق أن جون سنو هو من أن للشمال بملكة جديدة، يدين لها بالولاء، ولا يحبها الشعب، والآن رأى بنفسه ما أصحبت الأمور عليه، وبدا واضحا أنها تشبه سلالتها.

لا شك أن الرغبة فى الجلوس على العرش الآن فقدت بريقها، ولا يبدو أن سانسا أو آريا تفكر إحداهما فى الوصول إليه، إذا ما افترضنا أن أحداثا ستقع وستدفع بملكة التنانين خارج Westeros.

إن النهاية المتخيلة التى يراها كاتب المقال، تتمثل فى أن يترك الحكم للشعب، ولأن يقوم أهالى Westeros بثورة لاختيار من يمثلهم، ثورة من العمال والفلاحين، ويكون هذا فى النهاية.

No One Should Sit On The Iron Throne