شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف 8.. حبس ياسر جلال وتسجيلات تهدد فتحى عبد ‏الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل "لمس أكتاف"، بمكاشفة بين حمزة ‏‏"فتحى عبد الوهاب" وسامر "أحمد كشك" طليق شقيقته غادة "إيمان العاصى" بعد مواجهة بينهما بسبب محاولة الأخيرة ‏الانتحار لرفضها أن تُكمل حياتها معه، وفاجأ "سامر" "حمزة" حين ‏أخبره أنه يمتلك تسجيلات تدين عائلته وتهدد حياته إن مسه بسوء، ‏ما جعل حمزة يتراجع عن قتله، وأمر "حمزة" رجاله بأن يتركوه ‏يرحل‎.‎

أما أدهم "ياسر جلال" ذهب للمكان المتفق عليه مع العصابة ‏ليحصل على الـ3 ملايين جنيه مقابل الاعتراف بجريمة قتل ‏الضباط، وحينها وصلت الشرطة بقيادة الضابط علاء "خالد ‏كمال" وفرّت العصابة وتم إلقاء القبض على أدهم.‏

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يأمر الضابط بحبس أدهم 4 أيام على ذمة ‏التحقيق وحينما يخرج من غرفة التحقيق يواجه ابنه فارس ويقسم له ‏أنه برئ من تهمة قتل الضباط وسط انهيار أفراد عائلته، يدخل ‏أدهم التخشيبة ويحاول أحد المحبوسين استقباله بتوبيخه والحط من ‏شأنه، إلا أن أدهم ينجح فى إظهار قوته وفرض سيطرته.‏

مسلسل لمس اكتاف يعرض على Cbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏