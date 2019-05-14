لمس أكتاف 8.. حبس ياسر جلال وتسجيلات تهدد فتحى عبد ‏الوهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل "لمس أكتاف"، بمكاشفة بين حمزة "فتحى عبد الوهاب" وسامر "أحمد كشك" طليق شقيقته غادة "إيمان العاصى" بعد مواجهة بينهما بسبب محاولة الأخيرة الانتحار لرفضها أن تُكمل حياتها معه، وفاجأ "سامر" "حمزة" حين أخبره أنه يمتلك تسجيلات تدين عائلته وتهدد حياته إن مسه بسوء، ما جعل حمزة يتراجع عن قتله، وأمر "حمزة" رجاله بأن يتركوه يرحل.
أما أدهم "ياسر جلال" ذهب للمكان المتفق عليه مع العصابة ليحصل على الـ3 ملايين جنيه مقابل الاعتراف بجريمة قتل الضباط، وحينها وصلت الشرطة بقيادة الضابط علاء "خالد كمال" وفرّت العصابة وتم إلقاء القبض على أدهم.
يأمر الضابط بحبس أدهم 4 أيام على ذمة التحقيق وحينما يخرج من غرفة التحقيق يواجه ابنه فارس ويقسم له أنه برئ من تهمة قتل الضباط وسط انهيار أفراد عائلته، يدخل أدهم التخشيبة ويحاول أحد المحبوسين استقباله بتوبيخه والحط من شأنه، إلا أن أدهم ينجح فى إظهار قوته وفرض سيطرته.
مسلسل لمس اكتاف يعرض على Cbc فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.
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