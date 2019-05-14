شكرا لقرائتكم خبر عن "كلبش 3" الحلقة 8.. حماية ابنة ناصر سيف وصحفى خليجى يوضح خطورة غسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريا على شاشة ON E، أحداثا مثيرة، حيث تقابل اللواء جلال خطاب "أحمد عبد العزيز" مع رجل الأعمال محمود علوان "ناصر سيف"، وأكد الأخير أنه يعمل مع الأجهزة الأمنية منذ 25 عاما، قدم العديد من التضحيات وتحمل الكثير من الصعاب، لكنه عبر عن قلقه الشديد تجاه ابنته "هبة"، والتى تحيطها المخاطر من كل اتجاه، إذ إنها تدفع الثمن عما خاضه طوال حياته، بينما وعده اللواء جلال خطاب بحمياته هو وابنته مدى الحياة، وذلك عهد أمام الله.

كما شهدت الحلقة اتفاق خطاب وسليم الأنصارى ومحمود علوان على وضع خطة محكمة للإيقاع بأكرم صفوان - هشام سليم، والتجسس عليه فى كل وقت، من خلال زرع كاميرات ومايكات داخل منزله، لمعرفة ما يدور فى رأسه والتدابير التى يخطط لها، وذلك عن طريق الفريق السرى الخاص بسليم الأنصارى.

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وخلال مقابلة بين اللواء جلال خطاب واللواء ناصر سلامة - نبيل نور الدين، أكد خطاب أنه تلقى تنبيها مهما عن طريق ضابط خليجى يدعى "عبد الله" يتعاون مع الأمن المصرى، والتنبيه يفيد أن الأجهزة الأمنية الخليجية رصدت مواقف غريبة ومريبة خلال الأيام الماضية، وتبين أن الصحفى "غسان" له يد فى التحركات المريبة.

وخلال تصاعد الأحداث علم أكرم صفوان أن شقيقه أمجد - إسلام جمال، على علاقة بأمانى كمال، وحيث واجه بعلاقته معها، وازداد التوتر بين أكرم وأمجد، حيث حاول هشام سليم تهدئه الوضع بينهما، وطلب من شقيقه أن يذهب للعمل فى شر كة الحراسة من أجل الاطمئنان على ماله، وبهذا الشكل سيكون بجانب حبيبته أمانى كمال التى تعمل سكرتيرة مع سليم الأنصارى.

"كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.