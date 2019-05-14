شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينسحب هيثم أحمد زكى من علاج محمد رجب بعد تهديده فى "علامة استفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فرصة للانسحاب" هكذا بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل "علامة استفهام"، فى إشارة إلى الدكتور "سامح" هيثم أحمد زكى بمحاولة فهم ما يحدث حوله لكى ينسحب من معالجة "نوح الشواف" محمد رجب، خاصة بعد تلقى اتصال من رقم مجهول بكل حلقة يطلب منه الابتعاد عن "نوح" حتى لا يدمر له حياته، وبالأخص بأن الألغاز والغموض يحيط به دون فهم ما يحدث وما أسباب ذلك.

اتضح أيضا من المسلسل، بأن الدكتورة "هيمت" نورهان التى تعمل طبيبة وهى زوجة "طارق" إدوارد الطبيب الذى كان يعالج "نوح"، بأنها وراء تخويف وترهيب دكتور "سامح" بإرسالها "سيارة ودراجة بخارية" يتتبعانه ويسيران خلفه، فى محاولة منها لتوصيل معلومة الابتعاد عن "نوح الشواف".

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لتظهر لأول مرة "هيام" ندى بهجت زوجة "صابر" محمد على رزق الذى توفى مشنوقا فى أولى حلقات المسلسل، وتطلب مقابلة "سامح" للحديث معه للضرورة رغم أنهه لا يعرفها ولم يقابلها قط من قبل، وقالت "هيام"، إنها تريد توصيل رسالة بأن زوجها يأتى لها فى المنام كل يوم وينادى على فتاة تدعى "رحاب" ميرهان حسين، ولا أعلم من هى.

وتابعت بأن زوجها يطلب منه الابتعاد عن "نوح الشواف" لأنه هيدمر حياتك وعندك فرصة للانسحاب متضيعهاش والحق قبل ما الدم يسيل على الأرض، لتنتهى الحلقة بظهور "طارق" إدوارد والذى كان يتنصت بجوار نافذة المكتب لتكشف الحلقة بأنه على قيد الحياة وليس ميتا، ليشوق الجمهور والمشاهدين للحلقة التالية، ويتبقى سؤال، هل ينسحب هيثم أحمد زكى ويترك علاج محمد رجب بعد تهديده بأن الدماء ستسيل.

مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة، cbc، ON E، Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرين.