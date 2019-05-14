فريال يوسف وسط الشموع في جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة فريال يوسف، عبر صفحتها الرسمية بمقوع إنستجرام، مجموعة صور لأحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا. وظهرت "فريال" في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان كلاسيكي باللون الأسود، وتجلس وسط الشموع. وتنتظر الفنانة فريال يوسف، طرح فيلها الجديد "محمد حسين" في موسم عيد الفطر المقبل، والفيلم بطولة محمد سعد، سمير صبري، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مي سليم، ويزو، حمدي الوزير، ومن إخراج محمد علي.

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