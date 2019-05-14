صبا مبارك بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت الفنانة الأردنية صبا مبارك، لجلسة تصوير جديدة، لصالح إحدى المجلات الخليجية. وظهرت "صبا" في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، في أماكن تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "عبور". مسلسل "عبور" بطولة صبا مبارك، سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن تأليف ثريا حمدة، وإخراج محمد حكشي.

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