محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرصت الفنانة أمل رزق، علي تهنئة ابنتها الفنانة الشابة لمى كتكت، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت "أمل" صورة لابنتها "لمى"، وعلقت: "قلبي، عقبال مليون سنة ربنا يحميكى وأشوفك أسعد خلقه يا روحي، ودايماً ناجحة ومنصورة ومشرفة اسم إسماعيل كتكت، وتثبتي إن اللي خلف مامتش". يذكر أن لمى كتكت، تشارك في دراما رمضان بمسلسل "قابيل"، بطولة محمد ممدوح، ومحمد فراج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمل رزق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.