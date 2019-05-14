بريانكا شوبرا ونيك جوناس يحتفلان بعيد الأم مع العائلة

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 مايو 2019 12:41 مساءً - احتفلت النجمة الهندية بريانكا شوبرا Priyanka Chopra مع زوجها نيك جوناس Nick Jonas بعيد الأم مع العائلة، حيث شاركت محبيها بعض الصور على حسابها الخاص في انستقرام.
وكانت الهند قد احتفلت بعيد الأم يوم أمس الأحد 12 أيار/مايو، حيث تحتفل الولايات المتحدة الأميركية أيضًا اليوم 13 أيار/مايو، ولهذا قررت بريانكا وزوجها الاحتفال مع عائلة نيك بهذه المناسبة، وشاركت جمهورها بعض اللقات الدافئة لها والعائلة بجو من المحبة والانسجام.
وظهرت بريانكا في إحدى الصور مع نيك والعائلة من نيويورك، حيث علقت عليها بالقول: "العائلة أولًا...إنه عيد الأم، إلى أمي مادهوري شوبرا، وجميع أمهات العالم المذهلات اللواتي أثّرن على حياتي بشكل مذهل، شكرًا لكنّ، إنني ممتنّة لكنّ. فقط أخبر أمك أنك تحبها وقم باحتضانها، واشعر بحبها وحنانها..أفتقدك يا أمي."
وفي صورة أخرى تظهر بريانكا مع طفلة أحد أقرباء زوجها نيك وهي تحملها، وعلقت على الصورة بالقول: "عيد الأمهات..أفتقدكِ مادهوري شوبرا."
أما نيك زوج بريانكا فقد نشر صورة مع والدته على حسابه الخاص في انستقرام، معلقًا عليها بالقول: "عيد أمهات سعيد أمي الحبيبة، أنتِ إنسانة صبورة ومدركة كيف تتصرفين مع أولادكِ الأربعة المشاغبين، لكنكِ قمتِ بعمل رائع وجعلتِه سهلًا، وأنا فخور جدًّا بأن أكون ابنكِ..أحبكِ جدًّا."
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This year’s #MothersDay is extra special because I get to celebrate the two superwomen of the #Jopra house! @madhumalati @mamadjonas . No number of thank yous will ever be enough to match the love I get from these two. I love you both so so much! ❤ Biiiiiiig hug! #HappyMothersDayView this post on Instagram
This year’s #MothersDay is extra special because I get to celebrate the two superwomen of the #Jopra house! @madhumalati @mamadjonas . No number of thank yous will ever be enough to match the love I get from these two. I love you both so so much! ❤ Biiiiiiig hug! #HappyMothersDay
Advertisementson May 12, 2019 at 6:16am PDTView this post on Instagram
This year’s #MothersDay is extra special because I get to celebrate the two superwomen of the #Jopra house! @madhumalati @mamadjonas . No number of thank yous will ever be enough to match the love I get from these two. I love you both so so much! ❤ Biiiiiiig hug! #HappyMothersDay
كما شاركت بريانكا ونيك فيديوهات على انستقرام قدّما فيهما عبارات المعايدة والأمتنان لوالدة كل منهما.
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