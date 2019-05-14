فن ومشاهير

روحانيات إيهاب يونس بمعهد الموسيقى العربية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ضمن النشاط الفنى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية خلال شهر رمضان المعظم يقدم المنشد الشيخ إيهاب يونس مجموعة من الابتهالات والأناشيد الصوفية إلى جانب عددٍ من المدائح النبوية خلال الأمسية التى تقام على مسرح

معهد الموسيقى العربية فى التاسعة والنصف مساء الخميس 16 مايو .

 يذكر أن الشيخ إيهاب يونس يعد أحد أهم المنشدين المعاصرين، حرمه الله نعمة البصر ومنحة

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
القدرة على حفظ القرآن الكريم كاملاً فى عُمر الـ 10 سنوات، بدأ مشواره مع الإنشاد الدينى منذ الصغر وتأثر بعظماء المنشدين منهم الشيخ محمد الفيومى والنقشبندي، كون فرقته للإنشاد الدينى عام 2007 وانطلق ينشد فى أرجاء مصر والعالم العربى والأوروبى وحقق نجاحاً كبيراً .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روحانيات إيهاب يونس بمعهد الموسيقى العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا