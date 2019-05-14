روحانيات إيهاب يونس بمعهد الموسيقى العربية

ضمن النشاط الفنى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية خلال شهر رمضان المعظم يقدم المنشد الشيخ إيهاب يونس مجموعة من الابتهالات والأناشيد الصوفية إلى جانب عددٍ من المدائح النبوية خلال الأمسية التى تقام على مسرحمعهد الموسيقى العربية فى التاسعة والنصف مساء الخميس 16 مايو .
يذكر أن الشيخ إيهاب يونس يعد أحد أهم المنشدين المعاصرين، حرمه الله نعمة البصر ومنحة
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