جواد المغربي في ليلة للإنشاد الديني والموسيقى الروحانية بالأوبرا

يقدم المنشد المغربى جواد الشاري ليلة للإنشاد الدينى والموسيقى الروحانية ضمن فعاليات برنامج الأوبرا الرمضانى وذلك فى التاسعة والنصف مساء الخميس 16 مايو على المسرح المكشوف. يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من الإناشيد الدينية المغربية والأندلسي وروائع تراث المديح النبوى المصري إلى جانب قصائد مغناة لإعلام الأئمة منهم ابن الفارض وأبي مدين وأحمد العلوي وعدة بن تونس وغيرهم من كبار شعراء العشق الإلهي منها وصلة مقام البياتي، يا نبي سلام عليك، دمع عيني كم يسيل، يافرحي بقدوم الملاح، سلبت ليلى مني العقل، لأجل النبي، على باب سيدنا النبي، حبيبي قد شرح صدري، قل للذى العلوي وعدة بن تونس وغيرهم من كبار شعراء العشق الإلهي منها وصلة مقام البياتي، يا نبي سلام عليك، دمع عيني كم يسيل، يافرحي بقدوم الملاح، سلبت ليلى مني العقل، لأجل النبي، على باب سيدنا النبي، حبيبي قد شرح صدري، قل للذىلامني، عليك سلام الله، يا مليحا قد تجلى، سر بدا، ما لنا مولى سوى الله، امدح المكمل، كنت على شط الوادي، الله دايم حي، سلوا الحب عني، المدد يا رسول الله، مدد يا نبي، المسك فاح بالإضافة إلى فواصل مقامات الموسيقى العربية منها الراست، الكرد، النهاوند، الصبا، الحجاز والعجم ومواويل إني إذا ما ذكرت ربي، دار الحبيب أحق أن تهواها، أهديت روحي ولو شهدوا معنى جمالك.

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