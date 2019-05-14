جواد المغربي في ليلة للإنشاد الديني والموسيقى الروحانية بالأوبرا

يقدم المنشد المغربى جواد الشاري ليلة للإنشاد الدينى والموسيقى الروحانية ضمن فعاليات برنامج الأوبرا الرمضانى وذلك فى التاسعة والنصف مساء الخميس 16 مايو على المسرح المكشوف.
يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من الإناشيد الدينية المغربية والأندلسي وروائع تراث المديح النبوى المصري إلى جانب قصائد مغناة لإعلام الأئمة منهم ابن الفارض وأبي مدين وأحمدالعلوي وعدة بن تونس وغيرهم من كبار شعراء العشق الإلهي منها وصلة مقام البياتي، يا نبي سلام عليك، دمع عيني كم يسيل، يافرحي بقدوم الملاح، سلبت ليلى مني العقل، لأجل النبي، على باب سيدنا النبي، حبيبي قد شرح صدري، قل للذى
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