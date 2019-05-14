قدمت فرقة "ريجنسى بالاس" المسرحية، مساء أمس، الأثنين، على خشبة مسرح قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى العرض المسرحى " روح على ما تفرج" المأخوذ عن مسرحية" لما روحى طلعت"، تأليف مصطفى حمدى وإعداد وإخراج رامى المصرى
وتدور أحداث العرض حول كيفية استغلال الشيطان للنفوس الضعيفة
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. عرض "لما طلعت روحي" في ساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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