بالصور.. عرض "لما طلعت روحي" في ساقية الصاوي

قدمت فرقة "ريجنسى بالاس" المسرحية، مساء أمس، الأثنين، على خشبة مسرح قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى العرض المسرحى " روح على ما تفرج" المأخوذ عن مسرحية

" لما روحى طلعت"، تأليف مصطفى حمدى وإعداد وإخراج رامى المصرى

وتدور أحداث العرض حول كيفية استغلال الشيطان للنفوس الضعيفة

من خلال بطل العرض ذو شخصية انهزامية سلبية يحاول الانتحار بسبب مشكلاته وأزماته الحياتية، فيصطدم بالصراع مع روحه وشخصيات من العالم الآخر، وقد شهدت القاعة إقبالاً من الجمهور الذى أعرب عن سعادته لحضور العرض المسرحى.

Advertisements