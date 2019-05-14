أغاني رمضان ومؤلفات الطرب في أوبرا الإسكندرية ودمنهور

احتفالا بشهر رمضان المعظم تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى ليلتان من زمن الفن الجميل بالإسكندرية ودمنهور، وذلك فى التاسعة والنصف مساء الخميس 16 مايو، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ومساء الجمعة 17 مايو، علىمسرح أوبرا دمنهور.
يتضمن البرنامج عددا من أشهر أغانى الشهر الكريم إلى جانب نخبة من أعمال الطرب العربى التى أبدعها عظماء الملحنين، منها رمضان جانا لمحمود الشريف، سبحة رمضان لـ علي
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