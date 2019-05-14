سابقة سنها.. تعرف على تفاصيل مشاركة الطفلة ريم في قمر هادي

أحدثت الطفلة ريم عبدالقادر التي تقدم شخصية "فيروز" ابنة النجم هاني سلامة بالمسلسل "قمر هادي"ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بعد أدائها المتميز خلال أحداث المسلسل، والذي أبهر الجميع ونالت عليه العديد من الإشادات الإيجابية.

ومن جانبها أعربت غادة والدة ريم عبدالقادر، عن سعادتها الغامرة بردود الأفعال التي وصلت إليهم خاصة بعدما قدمت ريم مشهدًا صادمًا أحدث جدل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي وألقى الضوء على العديد من المشاكل التي يعاني منها الأطفال مشيرة إلي أن ردود الأفعال فاقت كل توقعاتهم بكثير مرجعة الفضل في ذلك للمخرج رؤوف عبدالعزيز الذي قدمها للجمهور.

وقالت والدة ريم أن ترشحيها للدور جاء من قبل مساعد المخرج معتز حسام الذي رشحها للمخرج رؤوف عبدالعزيز، وبمجرد أن شاهدها اقتنع بها جدًّا وتحمس لها بشكل غير عادي وفور بدء التصوير كان دائمًا بمثابة الأب بالنسبة لها وكانت محل اهتمام كبير منه حيث إنه أثناء تصوير كل مشهد كان يجلس معها ويقوم بنفسه بتنفيذه حتى يخرج بالشكل الأمثل الذي شاهدة الجمهور عبر شاشة قناة ONE مشيرة إلي أن المخرج رؤوف عبد العزيز يعد من المخرجين الذين لديهم رؤية مميزة للممثلين خاصة

أنه قدم "ريم" لأول مرة في نوعية جديدة من الأدوار الترجيديا المؤثرة والمعقدة نفسية والمركبة وهذا ما جعلها تظهر موهبتها الفنية.

وأكدت أن ريم تتمتع بموهبة فنية كبيرة، مشيرة إلي أنها فخورة بالعمل مع مخرج مبدع كرؤوف عبد العزيز و تدين له بالفضل في تحمسه لها لخوضها هذه المنطقة الغريبة عليها تماما وأخرج منها جانبًا آخر مختلف عنها .

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ويعد مسلسل "قمر هادى" التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة برؤوف عبدالعزيز، بعدما تعاونا سويًّا في مسلسلي "فوق السحاب" و"طاقة نور".

المسلسل تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرون.