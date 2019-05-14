الليلة.. مدحت صالح يطرب جمهوره في سهرة رمضانية بالأوبرا

يحيي المطرب مدحت صالح، حفلًا غنائيًا ضخمًا بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته، وذلك ضمن السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا علىالمسرح المكشوف، في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من
أجمل أغانيه الذي تعاون خلالها مع كبار الملحنين منها: "أكيد، حكاية وردية، ولا تسوى دموع، حاتكلم، كوكب تاني، المليونيرات، حد يقول لحبيبي، بحلم على قدي ويا جريد النخل العالي".
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