الليلة.. هادي المهدي يناقش قراءة جديدة في حرية جون ستيورات بعلمانيون

ينظم صالون علمانيون الثقافي، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "قراءة في كتاب حول الحرية لجون ستيوارت ميل" يلقي الندوة هادي المهدي المدير التنفيذي للصالون ويدير

الندوة جون فريد منسق الصالون.

ويشار إلى أن كتاب حول الحرية ما زال يطبع إلي يومنا هذا

منذ صدوره عام 1859 ويعتبر أساسا للفكر السياسي الليبرالي ويناقش الكتاب الصراع التاريخي بين السلطة والحرية وحدود سلطة المجتمع على الفرد وقيمة الفردانية وأيضا يطرح رؤية للنظام الاقتصادي الذي يجب أن يسود.