ينظم صالون علمانيون الثقافي، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "قراءة في كتاب حول الحرية لجون ستيوارت ميل" يلقي الندوة هادي المهدي المدير التنفيذي للصالون ويديرالندوة جون فريد منسق الصالون.
ويشار إلى أن كتاب حول الحرية ما زال يطبع إلي يومنا هذا
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. هادي المهدي يناقش قراءة جديدة في حرية جون ستيورات بعلمانيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.