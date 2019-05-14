عرض الليلة الكبيرة على مسرح الهناجر بالأوبرا

يقم مساء اليوم، الثلاثاء، عرض الليلة الكبيرة للأطفال، ضمن فعاليات "هل هلالك" التي يقيمها قطاع الإنتاج الثقافي، وذلك

في الساعة التاسعة مساء على ساحة الهناجر بالأوبرا يوميًا لمدة أسبوعين.

ويذكر أن "الليلة الكبيرة" من بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، كلمات صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجى شاكر، ومن إخراج صلاح السقا.