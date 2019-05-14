الحلقة الخامسة من صراع العروش.. توقعات بنقل لقب "قاتل الملك" لعائلة ستارك

شهدت الحلقة الخامسة، قبل الأخيرة من الموسم الثامن والأخير من مسلسل صراع العروش أحداثا مأساوية، بانتقام ساحق لأم التنانين على ملكة ويستروس.

وكما كان متوقعا من أحداث الحلقة الرابعة، شكل وفاة شخصية ميساندي ظهور الجانب المظلم من شخصية دانيريس تاريجيريان والدة التنانين وهجومها على أبرياء كينجز لانديج.

وقد شهدت الحلقة وفاة شخصيات رئيسية مثل شخصية ساندور المعروف باسم هاوند، وشقيقه الأكبر سير جريجور، بجانب قائد الأسطول الحديدي، والوفاة المحتملة لكل من سيرسي وجيمي لاينستر.

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وأجمعت أراء الجماهير والنقاد على أن الموسم الثامن حتى الحلقة الرابعة يعتبر أسوء موسم حتى الآن، رغم ما شهده من أحداث حاسبة، وجاءت الحلقة الخامسة لتعيد الرسم البياني للموسم للارتفاع من جديد بعد ما تلقته من استحسان من العديد من المتابعين.

وفيما يخص التوقعات، فقد تداول العديد من متابعي المسلسل توقعاتهم لأحداث الحلقة السادسة والأخيرة، مشيرين إلى أنه من المرجح بشدة أن تقوم شخصية آريا ستارك بقتل والدة التنانين وتصبح هي قاتلة الملكة، وتحمل اللقب الذي حمله جيمي لاينستر على مدار 8 مواسم.

ومن المنتظر أن تنتهي الملحمة في الحلقة الأخيرة التي تبث فجر الاثنين القادم بتوقيت القاهرة، لينتهي معها أفضل مسلسل في تاريخ الدراما.