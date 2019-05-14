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كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2019 11:57 صباحاً - نشرت الممثلة سارة نخلة صورة لها كشفت من خلالها عن تعرضها لـ “قرصة ناموسة” مشيرة الى أنها ستبقى ظاهرة على خدها خلال متابعة تصوير مسلسلها “حكايتي”، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلقت سارة على الصورة قائلة: “قرصتني ناموسة في خدي هاتشوفوها في المشاهد إن شاء الله”.
الجدير ذكره ان سارة نخلة يعرض لها بمسلسل “حكايتي”، من بطولة ياسمين صبري، أحمد بدير، جمال عبد الناصر، أحمد حاتم، ووفاء عامر، ومن إخراج أحمد سمير فرج.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. حشرة تلسع سارة نخلة واثارها ستظهر في مشاهدها بـ “حكايتي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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