عابد فهد عن ستيفاني صليبا: “بشرفني اني ضل خسران قدام بنت عندا مرجلة اكتر من نص الرجال

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2019 11:57 صباحاً - يتابع مسلسل دقيقة صمت مشوار نجاحه جماهريا وايضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بطل العمل الممثل عابد فهد بدوره يتابع دعمه لهذا العمل من خلال نشر مقاطع عديدة فيديوهات من مشاهد مؤثرة فيه مع استعمال جمل خاصة من الحوار في مضمونه. وقد نشر مشهدا جمعه مع ستيفاني صليبا معلقا: “

“بشرفني اني ضل خسران قدام بنت عندا مرجلة اكتر من نص الرجال اللي مرقوا عليي” اشادة بالموقف البطولي الذي اخذته معه.

يذكر ان المسلسل من بطولة عابد فهد ستيفاني صليبا وعدد كبير من الممثلين اللبنانيين والسوريين.