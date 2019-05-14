انت الان تتابع تفاصيل خبر انطلاق مهرجان "كان".. وهذه قائمة الأفلام العربية المشاركة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 11:52 صباحاً - تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان "كان" السينمائي في دورته الـ72، بمشاركة 21 فيلماً في المسابقة الرسمية التي تمتد من 14 حتى 25 مايو الجاري، وبحضور بارز للسينما العربية في الأصناف المختلفة للمسابقة.

ويُفتتح المهرجان بعرض فيلم "الموتى الذين لا يموتون" للمخرج الأمريكي جيم جارموش، وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس".

ويُعتبر المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار أبرز المرشحين للفوز بالسعفة الذهبية لهذا العام من خلال فيلمه "الألم والمجد"، علماً أن كثيراً من أفلامه اختيرت للمشاركة في مهرجان "كان" في دوراته السابقة، لكنها لم تحظَ يوماً بالتتويج بجائزة السعفة الذهبية.

وإلى جانب ألمودوفار، يشارك عدد من المخرجين العالميين في المسابقة، بينهم المخرج البريطاني كين لوتش من خلال فيلم "آسف، اشتقنا إليك"، والأمريكي تيرينس مالك بفيلم "حياة خفية"، إضافة إلى الشقيقين البلجيكيين لوك-بيار دارلين بفيلم "أحمد الصغير".

ويعود المخرج الفرنسي-التونسي عبد اللطيف كشيش، الفائز بالسعفة الذهبية في 2013 عن فيلم "حياة أديل"، إلى مهرجان "كان" من خلال "مكتوب ماي لوف إنترمتزو".

ويُعرض خارج المسابقة الرسمية شريط وثائقي عن نجم كرة القدم السابق الأرجنتيني دييغو مارادونا، وهو من إخراج البريطاني عاصف كاباديا. ومن المرتقب أن يحضر هذا العرضَ مارادونا، الذي يعتبر من اللاعبين الكبار الذين عرفتهم ميادين الكرة في العالم.

وتحضر كثير من الموضوعات في هذه الأفلام، التي اعتبرها المندوب العام للمهرجان تييري فريمو "ذات طابع رومانسي وسياسي" ستُعرض في قالب فني، قضايا مرتبطة بـ"رسامين ورسامات، ومغنين وعناصر شرطة، وأعضاء مافيا عنيفين، وقضاة نزهاء، وعاطلين عن العمل، ومهاجرين".

ويرأس لجنة تحكيم هذه الدورة المخرج المكسيكي أليخاندرو غونزاليس إينياريتو الذي عبَّر عن سعادته بثقة إدارة المهرجان به، إذ قال في تعليق له على ذلك: إن هذا المهرجان "كان مهماً بالنسبة إليَّ منذ بداية مسيرتي"، معتبراً أن "السينما تجري في عروق هذا الكوكب، وهذا المهرجان قلبُه".

وخطف المخرج المكسيكي الأضواء في مهرجان "كان" في العام 2000، من خلال فيلمه "أموريس بيروس" الذي فاز بجائزة النقاد، وتم ترشيحه في وقت لاحق لـ"أوسكار" عن فئة "أفضل فيلم أجنبي". وحاز أيضاً في 2006 جائزة "أفضل مخرج"، في مهرجان "كان"، بفضل فيلمه "بابل".

وتحضر السينما العربية في المهرجان من خلال مجموعة من الأفلام موزعة على الدول التالية: فلسطين والمغرب وتونس والجزائر ومصر.

ويشارك المخرج الفلسطيني إيليا سليمان من خلال فيلم "إنها حتماً الجنة" بالمسابقة الرسمية، في حين تشارك الجزائرية مونيا بيدور بـ"بابيشا" والمغربية مريم توزاني بـ"آدم" في صنف "نظرة ما"، التي تترأس لجنة تحكيمها المخرجة اللبنانية نادين لبكي.

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وفيما يلي، قائمة الأفلام العربية المشاركة في المهرجان بأصنافه المختلفة:

المسابقة الرسمية:

"لا بد أن تكون هي الجنة"، للمخرج الفلسطيني إليا سليمان.

"مكتوب ماي لوف إنترمتزو"، للمخرج الفرنسي من أصل تونسي عبد اللطيف كشيش.

"عروض خاصة":

"من أجل سما" للمخرجة السورية وعد الخطيب، بمشاركة المخرج الإنجليزي إدوار واتس.

"نظرة ما":

"بابيشا"، للمخرجة الجزائرية مونيا بيدور.

"زوجة أخي"، للمخرجة التونسية الكندية مونيا شكري.

"آدم"، للمخرجة المغربية مريم التوزاني.

"نصف شهر المخرجين":

"طلامس"، للمخرج التونسي علاء الدين سليم.

"أسبوع النقاد" - أفلام طويلة:

"أبو ليلي"، للمخرج الجزائري أمين سيدي بو مدين.

"معجزة القديس المجهول"، للمخرج المغربي علاء الدين الجم.

أفلام قصيرة:

"فخ"، للمخرجة المصرية ندى رياض، ومن إنتاج مواطنها أيمن الأمير.

"سيني فونداسيون" لأفلام طلبة السينما:

"أمبيانس"، للمخرج الفلسطيني وسام جعفري.