انت الان تتابع تفاصيل خبر "صراع العروش" يصدم جمهوره في الحلقة قبل الأخيرة.. ما علاقة بشار الأسد؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 11:52 صباحاً - أثارت الحلقة الخامسة من المسلسل البريطاني الشهير "صراع العروش" (Game of thrones) صدمة لدى متابعيه بعدما تسارعت الأحداث بشكل غير متوقع، ماتت فيها شخصيات رئيسية فجأة ومن دون سابق إنذار، وانقلبت الأدوار بين الأخيار والأشرار.

المسلسل الذي يغلب على حلقاته أجواء البرد والثلوج، حملت حلقته ما قبل الأخيرة الكثير من النيران التي نفثها تنين "دينيريس ترغاريان"، التي تؤدي دوها الممثلة "إيمليا كلارك" التي تحولت إلى شخصية شريرة أحرقت مدينة "كينز لاندك" ودمرتها فوق ساكنيها، حتى شبهها مغردون على "تويتر" بزعيم النظام السوري بشار الأسد المشهور بمجازره الدموية.

في المقابل أظهرت شخصية "سيرسي لانستر" التي تؤدي دورها الممثلة لينا هيدي، والتي لطالما كانت الشخصية الشريرة في المسلسل، حساً إنسانياً أكبر في الحلقة التي شهدت مقتلها.

من جانب آخر، قُتل أبطال رئيسيون حرقاً أو خلال قتال أو تحت الأنقاض كنجم المسلسل جيمي لانستر الذي يؤدي دوره الممثل "نيكولاي كوستر "، وهو ما شكّل مفاجآت متتالية صدمت الجمهور، انعكس ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي التي حملت صفحاتها تعليقات حائرة وغاضبة وساخرة بحسب ما رصد "الخليج 365".

وكتب حساب "محمد" يقول: "بشار الأسد النسخة التارغيريانية .. ياريت لو فاز The night king وماشفنا هالمجزرة".

وكتب حساب "ازادي" ساخراً: "الاسم: دنيرس .. الوظيفة: بشار الاسد".

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كما علق حساب "الحبسي" على الحلقة قائلاً: "قدوة دينيرس في الحرب هي مقولة بشار الأسد (بشار او نحرق البلد = دينيرس أو نحرق البلد)".

أما حساب محمد موسى فبرر لـ"دانيرس" إحراقها المدينة وسكانها قائلاً: "يستفزوك ليخرجوا أسوء ما عندك.. ثم يقولوا هذا أنت".

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ميرا غردت غاضبة تقول: "جعلوا سيرسي إنسانية وأزالوا الإنسانية من داني. هذا فظيع"، في حين علّقت جين "لا يمكن أن تتخيل الوقوع في حب شخصية لأكثر من عشر سنوات ثم تشاهدها تُدمّر من دون أن تكون قادراً على فعل أي شيء".

كما سخر حساب "شيلترون" من "كل الآباء والأمهات الذين أطلقوا على بناتهم اسم (دينيريس) و(كاليسي) بعد هذه الحلقة".

في حين تساءل "Aegon Targaryen": "ما الدافع الذي جعل دينيريس تتصرف بهذا التصرف المرعب وتحرق المملكة بشعبها الأبرياء والمجرمين؟".

واعتبر "فيصل" أنّه "مهما كان الموسم السيئ، الحلقة هذه مع الحلقة الاخيرة (إذا كانت بنفس المستوى) صراحة راح اكون راضي كامل الرضا عن الموسم".

الحلقة الأخيرة

وفي السياق، أطلقت HBO الإعلان الترويجي الأول للحلقة الأخيرة من الموسم الثامن والأخير لمسلسل "صراع العروش"، بعد 8 مواسم و73 حلقة منفصلة.

ومن المقرر أن تصل مدة أحداث الحلقة الأخيرة التي ستبث على شبكة HBO" في 19 مايو الجاري، إلى80 دقيقة، بعد نهاية الحلقة الخامسة، التي فاجأ فيها المخرج ميغيل سابوجنيك الجميع.

وبلغت تكاليف إنتاج الحلقة الواحدة من الجزء الثامن أكثر من 15 مليون دولار، وصور العمل في 8 دول مختلفة من بينها دولة عربية وهي المغرب.

وسجل المسلسل أرقاماً قياسية على صعيد القرصنة، إذ بلغ عدد مرات قرصنة الجزء السابع منه أكثر من مليار مرة حتى سبتمبر 2017، والحلقة الأخيرة شوهدت بصورة غير قانونية أكثر من 120 مليون مرة خلال 3 أيام فقط من بثها.