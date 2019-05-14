مبادرة خاصة من قيس الشيخ نجيب في رمضان!

متابعة بتجـــــــــرد: بعد مرور أسبوع على انطلاق سباق رمضان، وجّه النجم السوري قيس الشيخ نجيب تحية خاصة إلى زملائه الفنانين والفنيين المشاركين في الأعمال الدرامية لهذا العام.

وخصّ قيس الشيخ نجيب صناع الدراما السورية الذين نجحوا في تقديم أعمال لها حضور مميّز في الماراثون الرمضاني رغم كل الظروف الصعبة المسيطرة على الوضع العام.

وكتب قيس الشيخ نجيب عبر حسابه على موقع “تويتر”: “بعد اسبوع من بداية السباق الرمضاني تحية كبيرة لجهود كل صناع الدراما بعالمنا العربي لكل الفنانين والفنيين. بخص بالتحية صناع الدراما السورية اللي رغم الظروف قدروا هي السنة يقدموا اعمال عملت حضور مهم بهالموسم”.

تجدر الإشارة إلى أن قيس الشيخ نجيب يشارك في سباق دراما رمضان هذا العام بمسلسل “حرملك” إلى جانب نخبة من الممثلين والنجوم.

وينتمي مسلسل “حرملك” إلى حقبة تاريخية سابقة من البيئة الشامية، وهو من تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحاق.