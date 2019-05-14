حقيقة حمل بريتني سبيرز من حبيبها الإيراني

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أن انتشرت أخيرًا شائعة تؤكد حملها من حبيبها الموديل الايراني سام اصغاري الذي يصغرها بحوالي 15 عام، نفى مصدر مقرّب من النجمة العالمية بريتني سبيرز الموضوع جملة وتفصيلًا.

وبحسب موقع “جوسيب كوب”، فقد أكد المصدر أن كل ما تم تداوله في هذا الخصوص عار عن الصحة، وأن السبب الحقيقي وراء زيادة وزن سبيرز هو تناولها الوجبات السريعة في الفترة الأخيرة.

وكانت بريتني سبيرز قد مرّت بأزمات عائلية خاصة أخيرًا وذلك بعد الخلاف الذي نشب بينها وبين والدها من جهة وبين والأخير ووالدتها من جهة أخرى.

على صعيد آخر، تواصل بريتني سبيرز التحضير لألبومها الجديد والمتوقع أن يحمل مفاجآت عدّة لمحبّيها.