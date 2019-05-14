عبير نعمة تلتقي الجمهور على مسرح كازينو لبنان

متابعة بتجـــــــــرد: تستعدّ الفنّانة عبير نعمة لإحياء حفل موسيقيّ على مسرح كازينو لبنان في 7حزيران /يونيو 2019.

ستُقدّم عبير من خلال هذا الحفل أجدد إصداراتها التي إحتلّت المراتب الأولى على المنصّات الموسيقيّة المحلية والعالميّة نذكر منه “وينك” و”تلفنتلّك” و”ودّعت الليّل” وغيرها.

تجدر الإشارة أنّ تذاكر الحفل مُتوفّرة في كافّة فروعVirgin Megastores وعلى الموقع الإلكتروني: www.ticketingboxoffice.com

الحفل من تنظيم شركة “Ambiance Entertainment Group”.

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