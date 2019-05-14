متابعة بتجـــــــــــــرد: يستعد الفنان المصري محمد هنيدي لتقديم عروض جديدة من مسرحيته “3 أيام x الساحل” خلال أيام عيد الفطر المقبل في مسرح كايرو سو بمدينة السادس من أكتوبر في مصر. المسرحية يشارك في بطولتها إلى جانب محمد هنيدى كل من محمد محمود، بيومي فؤاد، سامي طرابلس، محسن منصور، مها أبو عوف، ندا موسى،محمد ثروت وأحمد فتحي. الجدير ذكره أن محمد هنيدي يجسد في المسرحية شخصية امرأة عجوز تدعى “حمامة هانم هاشتاج”، تدخل فى صراعات بشكل كوميدي وتهتم بعالم الموضة والفاشونيستا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد هنيدي يعيد تقديم “3 أيام x الساحل” في عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.