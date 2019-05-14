كليب I Don’t Care لـ جاستين بيبر وإيد شيران خلال أيام

متابعة بتجـــــــــرد: يستعد النجم العالمي جساتين بيبر لطرح كليب أغنيته الجديدة I Don’t Care والتي يشاركه فيها النجم إيد شيران على طريقة الديو خلال الأيام المقبلة.
وحققت الأغنية رواجًا واسعًا منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى، كما وتخطت الـ35 مليون مشاهدة في مجموع المشاهدات التي حصدها الفيديو الخاص بها عبر قناتي كل من بيبر وشيران.
فيديو الأغنية صدر بنسختين الأولى عبر قناة “جاستين بيبر” والثانية عبر القناة الخاصة بـ”إيد شيران” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.
تجدر الإشارة إلى أن اسم الأغنية I Don’t Care يتصدّر قائمة العبارات الأكثر تداولًا في العالم منذ طرحها إلكترونيًا.
لمشاهدة فيديو الأغنية:
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