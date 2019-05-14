نجاح “خمسة ونص” يرافق تصوير العمل وهذه رسالة نادين نسيب نجيم

متابعة بتجــــــــــرد: على وقع النجاح الكبير الذي يحققه مسلسل “خمسة ونص” الرمضاني، تواصل النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم تصوير مشاهدها في العمل بعدد من المناطق في لبنان.

وبحسب مصادر خاصة بموقعنا التصوير مستمر حتى العاشر من رمضان تحت إدارة المخرج فيليب أسمر.

وقد أعربت نادين نسيب نجيم خلال الساعات الأخيرة الماضية عن سعادتها بنجاح مسلسل “خمسة ونص” الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجمين قصي خولي ومعتصم النهار، وذلك بعد تصدّره محرك بحث “جوجل” الشهير على مدار الأيام الماضية.

وكتبت نادين عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي: “شكرا من كل قلبي لمحبتكم وتعليقاتكم أنا مبسوطة فيكم ومبسوطة انكم مستمتعين بالقصة والآتي أجمل .. وبدي اقول شكرًا لكل نجوم العمل والفنيين وعلى رأسهم المخرج فيليب اسمر كنا كلنا أيد وحدة وتعبنا وعطينا من قلبنا ونجاحنا واحد لا يتجزأ .. الإختلاف ما بيعمل خلاف”.

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ويشارك في بطولة مسلسل “خمسة ونص” إلى جانب نادين نسيب نجيم، النجمان قصي خولي ومعتصم النهار، والعمل من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

تجدر الإشارة إلى أن شارة “خمسة ونص” والتي تحمل اسم “يا بتفكر يا بتحس”، تقدّمها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وحققت رواجًا واسعًا وأكثر من خمسة ملايين مشاهدة.