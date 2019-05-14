صدمة وجدل بصفوف متابعي GOT.. وهجوم على مؤلفي العمل بسبب أم التنانين!

متابعة بتجـــــــــــرد: أصيب المتابعون للدراما الأمريكية الشهيرة “لعبة العروش- Game Of Thrones” بصدمة كبيرة بعد مشاهدة الحلقة الخامسة من الموسم الثامن والأخير والتي عرضت مساء أمس الأحد.

وأشتعلت وسائل التواصل الإجتماعي بحالة من الجدل حول كتّاب الدراما الذين تجاهلوا تطور شخصية “داينيرس” على مدار 9 سنوات، وتجنبها طوال الوقت للوصول إلى الجنون مثل أبيها الملك أريس الثاني تارغرين، والملقب بـ الملك المجنون.

وبعد انتهاء الحلقة التي تضمنت جرعة من القتل والنار تكفي لإثبات الفكرة الرئيسية للعمل الذي لطالما عزز مشاهد سفك الدماء بلا هوادة، دخل المشاهدون على منصات السوشال ميديا للتعبير عن شعورهم بالإحباط والارتباك والغضب إزاء ما أعتبره الكثيرون “جنون المؤلفين”!

وعلق الكثيرون على مشاهد حرق “داينيرس” لمئات الرجال والنساء والأبرياء، بالرغم من استسلام المدينة لها ولجيشها من “الجامحين والدوثراكي” بأنها جنون من المؤلفين “ديفيد بنيوف” و”بي.بي فايس” اللذين تجنبا خلال 7 مواسم تحول أم التنانين إلى الجنون وفجأة قررا أن تصبح “الملكة المجنونة”!

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وعلى موقع التغريدات القصيرة تويتر، كتب أحدهم: “هكذا أصبحت داينيرس الملكة المجنونة في حلقة واحدة؟ عكس كل شيء تجنبته منذ منذ البداية، هذا الموسم بأكمله يمثل حالة من الفوضى، الشخصيات والمشجعين يستحقوا أفضل من ذلك بكثير”.

بينما علق آخر: “لذلك أمضينا 8 مواسم مع “داينيرس” أم التنانين، وكاسرة الأغلال، وحامية الممالك السبع.. فقط لرؤيتها تتحول إلى الملكة المجنونة في 82 دقيقة؟ “.