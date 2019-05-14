“مقامات العشق” يتصدر قائمة أهم الأعمال السورية

احتل مسلسل (مقامات العشق) التاريخي السوري، الذي أنتجته شركة Gold Touch التابعة لشركة Media Revolution 7 للمنتج مفيد الرفاعي، المرتبة الثانية ضمن أكثر المسلسلات السورية بحثاً وتفاعلاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ67 مليون تغريدة ومنشور، ما يجعله يخترق بثبات ونجاح قائمة أهم الأعمال السورية وأكثرها متابعة.

نذكر أنّ المسلسل من بطولة يوسف الخال، نسرن طافش، مصطفى الخاني، لجين اسماعيل، محمد حداقي، قمر خلف وغيرهم، تأليف د. محمد البطوش وإخراج أحمد ابراهيم أحمد.