نانسي عجرم تُفاجِئ المصريين باتصالٍ هاتفي!

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""الخليج 365"" من القاهرة: نفذت إحدى شركات الاتصالات المصرية خدمة ترويجية بصوت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مدار اليومين الماضيين. حيث فوجِئ الآلاف من عملائها بهواتفهم ترن باسم الفنانة اللبنانية (نانسي عجرم تتصل بك). فظهر اسمها وكأنه في سجل هواتفهم التي رنت لمرةٍ واحدة، وعند الإجابة، تلقوا الرسالة المسجّلة بصوت نانسي عجرم تُهنئهم فيها بحلول شهر رمضان.

يُذكر أنها شاركت الفنان تامر حسني في اعلان دعائي للشركة، انطلق عرضه على الشاشات منذ بداية شهر الصوم عند المسلمين.

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