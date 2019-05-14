شكرا لقرائتكم خبر عن فى الحلقة الثامنة من أبو جبل.. سناء شافع يطلب طلاق مريم من مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصاعدت أحداث مسلسل "أبو جبل"، حيث شهدت الحلقة الثامنة خناقة "رزق" و"سعد" لأخوهما غير الشقيق "حسن" فى بيت العائلة القديم، وطالباه بتقسيم الميراث وأخذ حقوقهما، إلا أن "حسن" فاجأهما بوصية والدهم الذى كتب الشركة لـ"حسن" قبل 5 سنوات من موته، وهنا يجن جنونهما ويعتديان على "حسن" ويهدداه بالقتل إذا لم يتنازل عن حقهما فى الشركة بالشهر العقارى، إلا أن "حسن" اضطر إلى مغادرة المنزل، لكن "رزق" و"سعد" لحقا به وحاولا فضحه فى الحارة.

أهل الحارة يقفون فى صف "حسن" وينهالون بالضرب على أخويه، إلا أن "حسن" قام بحمايتهما من أهل الحارة وعندما جاء لهم "عطية" زعيم الحارة وأجبرهما على الاعتذار لأخيهما وهددهما بعدم دخول الحارة مجددًا إلى بإذن من أخيهما الكبير "حسن".

وفى مشهد آخر نرى مريم تحاول حاولت العودة إلى زوجها والعيش معه فى شقة القلعة، إلا أن والدها رفض ذلك وصفعها بالقلم عندما دافعت عن "حسن" وقالت إنها سوف تعيش معه "حتى لو فى الشارع".

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وذهب "سعد" إلى حماه ليحكى له ما حدث له فى الحارة من أهلها فما كان من "حماه" إلا أن طرده من مكتبه، وقال له إنه سوف يجعل ابنته تقيم ضده دعوى خلع، بعد أن ثبت له أنه "مش قد المسئولية".

وذهب "رزق" واتفق مع انتصار، أرملة شقيقه "غالى" على أن تكون معه هو و"سعد" فى أى خطوة يتخذونها لاستعادة حقهما من "حسن" وفى نهاية الحلقة يذهب الفنان سناء شافع والد "مريم" إلى "حسن" ويهدده بأن يقيم دعوى طلاق من ابنته ضده إذا تنازل عن الميراث لأخويه لكن ماذا سيكون رد فعل "حسن"؟ هذا ما ستكشفه الحلقة المقبلة.

مسلسل "أبو جبل" بطولة النجم مصطفى شعبان وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، من بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح.