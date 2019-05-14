الأمهات تمتدحن بطلة "جيم أوف ثرونز" لإرضاع طفلها في موقع التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

التصوير ليس الشيء الوحيد الذي يتم في موقع تصوير مسلسل "جيم أوف ثرونز". على الأقل عندما يكون هناك استراحة للنجوم.

أشاد المعجبون –الأمهات بالتحديد- بالممثلة جيما ويلان بعدما نشرت صورة وهي ترضع طفلتها بينما ترتدي زي الشخصية يارا جريجوي خلال استراحة في موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الناجح والذي يعرض حاليا في موسمه الثامن والأخير.

حصلت الصورة التي نشرتها ويلان على تطبيق إنستجرام على 150 ألف إعجاب وتعليق المئات من الأشخاص في خلال أربعة أيام. وكتبت إحدى المتابعات: "شكرا على مشاركة هذا للمساعدة على جعل الرضاعة الطبيعية أمرا طبيعيا". وقالت أخرى: "لا أدرى ما إذا كان هذا هو هدفك ولكن هذا يعني الكثير للنساء ".

ويأتي الثناء فيما تدفع النساء في كثير من أنحاء العالم في اتجاه تقبل أكبر للرضاعة الطبيعية وحمل الأطفال الصغار في الأماكن العامة أو مكان العمل.

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ولفت القليل من السياسيين الانتباه لهذه القضية بأن ضربوا بأنفسهم مثلا، في حين أن بعض النواب البرلمانيين غيروا القواعد بالسماح للأطفال بدخول غرف البرلمان في السنوات الأخيرة.

وشاركت السيناتور الأمريكية تامي داكوورث في 2018 في تصويت بينما كانت رضيعتها بين ذراعيها في حين أن النائبات في أيسلندا وأستراليا تصدرن عناوين الأخبار عندما أرضعن أطفالهن في البرلمان في 2016 و 2017 .

ولكن كان هناك أيضا بعض الرفض . ففي ألمانيا، تم منع النائبة عن حزب الخضر، مادلاينه هينفلينج، من إحضار وليدها إلى برلمان الولاية قبل عام. واستشهدت لجنة استشارية برلمانية بـ"أسباب حماية الأطفال" في مكان العمل.

ووصفت هينفلينج القرار بأنه "تفكير ذكوري نموذجي قديم" في حوار مع شبكة "سي إن إن" التلفزيونية . وقالت: "ليس واقعيا أن يقول شخص ما: يجب أن تبقي طفلك الذي يبلغ من العمر ستة أسابيع مع جليسة أطفال، خصوصا إذا ما كان لايزال في فترة الرضاعة".