أمير طعيمة يستقبل تركي آل شيخ مع مجموعة شعراء

نشر الشاعر أمير طعيمة صورة تجمعه بكل من المستشار تركي آل شيخ، والشعراء خالد تاج الدين، وتامر حسين، جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق كاتبًا: "نورت مصر يا أبو ناصر مع أصذقائي الأعزاء خالد تاج

الدين وتامر حسين".

يذكر أن الشاعر أمير طعيمة قدم أول أغانيه مع النجم طلعت زين، بعنوان "بحر عينيك" عام 1997، وبدأت انطلاقته الحقيقية عندما قدم مع الهضبة عمرو دياب أغنيتين "العالم الله"، "أعمل

إيه"، كما قدم ما يزيد على 600 أغنية، منها 150 أغنية مصورة، وتعامل مع العديد من نجوم الوطن العربي مثل: "شيرين"، "محمد حماقي"، "إليسا"، "محمد فؤاد"، "نانسي عجرم"، "تامر حسني"، "أنغام"، "فضل شاكر"، "محمد منير".