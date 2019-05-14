أمير طعيمة يستقبل تركي آل شيخ مع مجموعة شعراء

نشر الشاعر أمير طعيمة صورة تجمعه بكل من المستشار تركي آل شيخ، والشعراء خالد تاج الدين، وتامر حسين، جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق كاتبًا: "نورت مصر يا أبو ناصر مع أصذقائي الأعزاء خالد تاجالدين وتامر حسين".
يذكر أن الشاعر أمير طعيمة قدم أول أغانيه مع النجم طلعت زين، بعنوان "بحر عينيك" عام 1997، وبدأت انطلاقته الحقيقية عندما قدم مع الهضبة عمرو دياب أغنيتين "العالم الله"، "أعمل
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