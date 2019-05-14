فن ومشاهير

الحلقة الخامسة من "صراع العروش".. جينات الملك المجنون تظهر أخيرا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة الخامسة من "صراع العروش".. جينات الملك المجنون تظهر أخيرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الخامسة، قبل الأخيرة من الموسم الثامن والأخير من مسلسل صراع العروش أحداثا مأساوية، بانتقام ساحق لأم التنانين على ملكة ويستروس.

 

Advertisements

وكما كان متوقعا من أحداث الحلقة الرابعة، شكل وفاة شخصية ميساندي ظهور الجانب المظلم من شخصية دانيريس تاريجيريان والدة التنانين وهجومها على أبرياء كينجز لانديج.

 

ومن المنتظر أن تنتهي الملحمة في الحلقة الأخيرة التي تبث فجر الاثنين القادم بتوقيت القاهرة، لينتهي معها أفضل مسلسل في تاريخ الدراما.

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا