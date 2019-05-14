كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة الخامسة من "صراع العروش".. جينات الملك المجنون تظهر أخيرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت الحلقة الخامسة، قبل الأخيرة من الموسم الثامن والأخير من مسلسل صراع العروش أحداثا مأساوية، بانتقام ساحق لأم التنانين على ملكة ويستروس.
وكما كان متوقعا من أحداث الحلقة الرابعة، شكل وفاة شخصية ميساندي ظهور الجانب المظلم من شخصية دانيريس تاريجيريان والدة التنانين وهجومها على أبرياء كينجز لانديج.
ومن المنتظر أن تنتهي الملحمة في الحلقة الأخيرة التي تبث فجر الاثنين القادم بتوقيت القاهرة، لينتهي معها أفضل مسلسل في تاريخ الدراما.