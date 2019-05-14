شاهد.. مسحراتي مع درامز: “Everybody wake up everybody move it”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2019 09:55 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد مشهد مسحراتي من نوع اخر في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت. قد ظهر في الفيديو القصير شاب يعزف على الدرامز على ظهر شاحنة فيما كان يصرخ “يا نايم وحد الدايم” ليكمل بعدها باللغة الانكليزية “Everybody wake up everybody move it”.

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