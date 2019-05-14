“بروفا” الأول في الدراما اللبنانية والثالث في المشتركة

كشفت الإحصاءات الأخيرة المختصة بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي، والمعنية بدرجة تفاعل المشاهدين، وعدد الحسابات التي تتفاعل مع الأعمال الدرامية في رمضان عن فئات عدّة، والتي عرضتها قناة (الميادين) أمس، عن تصدّر مسلسل (بروفا) لقائمة أكثر المسلسلات اللبنانية حضوراً وتفاعلاً عبر مختلف مواقع التواصل، بـ90 مليون تغريدة خلال الأسبوع الأول لعرضه، متفوقاً على مختلف المسلسلات اللبنانية التي تعرض محلياً.

بينما جاء مسلسل (أسود) لباسم مغنية، ورد الخال وداليدا خليل، للكاتبة كلوديا مرشليان والمخرج سمير حبشي في المرتبة الثانية لبنانياً.

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وكشف التقرير عن أنّ متابعي المسلسل بأغلبيتهم من لبنان، مصر، سوريا والإمارات، أما على مستوى الأعمال المشتركة، فاحتل (بروفا) المرتبة الثالثة بأكثر الأعمال متابعة وتفاعلاً.

نذكر أنّ المسلسل يحقق نجاحاً ملفتاً وتفاعلاً كبيراً على أرض الواقع، ليكون واحداً من أكثر الأعمال حضوراً في المنافسة الرمضانية، وهو إخراج رشا شربتجي، تأليف يمّ مشهدي، وبطولة ماغي بو غصن وأحمد فهمي، إنتاج شركة Eagle Films / جمال سنان.