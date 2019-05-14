شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المعطى: أحداث "حكايتى" متنوعة ومليئة بالمفاجآت بدون أى ملل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيناريست محمد عبد المعطى مؤلف مسلسل "حكايتى"، إنه سعيد بردود الفعل الواسعة والإيجابية التي تلقاها حول العمل منذ بدء عرض حلقاته ، لاسيما أن الأحداث متنوعة ومختلفة ومليئة بمفآجات بعيدة عن أى ملل، لافتاً أن ذلك جعل المشاهدين ينجذبون لمتابعة الحلقات.



محمد عبد المعطى

وأضاف عبد المعطى لـ"الخليج 365" أنه كان متوقع نجاح المسلسل لأن بطلته ياسمين صبرى هى نجمة تتمتع بجماهيرية عريضة، إضافة إلى مشاركة عدد من النجوم التى تشكل مزيج بين الجيلين القديم والجديد، مضيفاً إلى أن أحمد سمير فرج مخرج متميز ومتمكن من قيادة فريق العمل مشيداً بشركة الانتاج "سينرجى" التى وفرت جميع الإمكانيات للخروج بهذا العام فى أفضل صورة.

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مسلسل حكايتى

مسلسل "حكايتى" بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامرشلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.