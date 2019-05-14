شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مليون دولار حصيلة إيرادات فيلم Uglydolls من 3 مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأنيمشن Uglydolls إيرادات وصلت إلى 16 ملايين دولار منذ طرحه يوم 3 مايو الجارى حول العالم، وأنقسمت الإيرادات بين 14 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 2 مليون دولار حول العالم.

فيلم UglyDolls من بطولة أصوات إيما روبرتس، نيك جوناس، جانيل موناي، جابرييل إجليسياس، كيلي كلاركسون، واندا سايكس، بليك شيلتون، بيبي ريكسها، شارلي إكس سي إكس، بيتبول، ليهوم وانج.

Advertisements

قصة الفيلم تدور حول مواجهة أفراد القبيلتين القدامى الحرة مشاكل بسبب كونهم مختلفين، ويصارعون رغبتهم في أن يكونوا محبوبين، ويكتشفون في نهاية المطاف أنه ليس من الضروري أن تكونوا مثاليين لأن تكونوا مذهلين لأن من أنت حقا هو أكثر الأشياء أهمية.

الفيلم من إخراج كيلي اسبوري، وتاليف ديفيد هورفاث، سون مين كيم، إيريكا ريفينجا، فيفيان وانج.