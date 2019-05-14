شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة الكاشف: تصوير "كلبش 3" ممتع وروح العائلة تسود بين الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة فاطمة الكاشف إنها سعيد بردود الفعل الإيجابية التى تلقتها حول دورها فى مسلسل "كلبش 3" عقب ظهورها بداية من الحلقة الـ 6، موضحة أن شخصية أمينة التى تجسدها ما زالت فى بدايتها ولكن ستشهد الحلقات المقبلة تطورات كبيرة مع تصاعد الدراما.



فاطمة الكاشف وأمير كرارة

وأضافت فاطمة لـ"الخليج 365" أنها تشعر براحة كبيرة بالعمل مع أسرة المسلسل بقيادة المخرج بيتر ميمى المتمكن من أدواته على حسب وصفها، والنجم أمير كرارة وأيضاً أحمد عبدالعزيز الذى يجمعها به عمل للمرة الثالثة، إضافة إلى العمل مع صديقها الفنان ناصر سيف، مشيرة إلى أن التصوير ممتع للغاية وهناك روح العائلة بين كل الفنانين

Advertisements



فاطمة الكاشف وبيتر ميمى

مسلسل "كلبش 3" يعرض على قناة one، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، اسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد امام وعدد آخر من الفنانين، وقد حقق الجزآن الأول والثانى من العمل نجاحاً كبيراً فى العامين الأخيرين.