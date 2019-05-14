شكرا لقرائتكم خبر عن كليب أصالة "بنت أكابر" يتخطى 15 مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوز كليب "بنت أكابر" للمطربة أصالة الـ 15 مليون مشاهدة بعد مرور شهر من طرحه عبر قناتها علي موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي فهد، كما جاءت الأغنية ضمن الأغاني أكثر بحثاً على موقع يوتيوب خلال الفترة الأخيرة منذ طرحها.
أغنية أصالة الأخيرة هى الأولى التى تقوم بغنائها باللهجة الصعيدية.. من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقى فهد.
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