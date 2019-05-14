شكرا لقرائتكم خبر عن "نقطة ضعف" تجمع رنا سماحة بالملحن فخرانى بألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن فخرانى مع المطربة رنا سماحة بأغنية جديدة بعنوان "نقطة ضعف"، من كلمات شادى جابر، وتوزيع نور حمدى، والمقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد.

من ناحية أخرى، تشارك رنا سماحة فى دويتو جديد مع مينا عطا وهايدى موسى بعنوان "أحلى حياة" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد الصاوى، وتوزيع أسامة الهندى، وإخراج مرقص عادل، ومن المقرر أن يتم طرحه فى الأيام المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة كانت أغنية " فينى وجع"، والتى قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد.