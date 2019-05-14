بالصور- إنجاز دولي لطلّاب مدارس راغب علامة

May 14, 2019
شاركت مدارس القديس جاورجيوس التي يملكها السوبرستار راغب علامة في المؤتمر الدولي لنموذج الأمم المتحدة، وفازت بثلاث جوائز دولية.
واتخذ السوبرستار من حساباته على مواقع التواصل منبراً ليهنئ مدارس القديس جاورجيوس في الحدث على الفوز بثلاث جوائز دولية في الأمم المتحدة- نيويورك.
كما أرفق التهنئة ببعض الصور لطلاب المدارس.
من جهة اخرى، يحيي السوبرستار حفل سحور رمضانيّ في العاصمة المصريّة القاهرة، وتحديداً في “ستون ريزيدانس نيو كايرو”، وذلك في السابع عشر من الشهر الجاري.
ومن المتوقّع أن يحضر هذا السحور نخبة من الشخصيات الفنيّة والإعلاميّة والإجتماعيّة في الوقت الذي سيؤدّي فيه السوبر ستار نخبة من أبرز أغانيه.
آخر اعمال السوبرستار أغنية “صدفة” التي كتبتها ولحّنتها الفنّانة أماني النوري، وحملت في مضمونها إستكمالاً لموضوع أغنية “آسف حبيبتي”. كما اطلق ايضاً اغنية “قلبي عشقها” بتوزيع جديد.
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