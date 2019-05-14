بالفيديو.. رجوع وردة في حياة محمد إمام مرة أخرى في "هوجان"

تبدأ الحلقة الثامنة من مسلسل "هوجان" للفنان محمد امام, بأقتحام "هوجان" مخزن لطفي الحراق لينقذ وردة من يد "بهلول", ولكن بهلول يعرض عليه الكقير من المال لتركه دون أذي,

بعد اكتشافه ان الخزنة التي سرقها من أجل ارجاع مال الأيتام وقعت في يد بهلول.

تدور أحداث الحلقة حول خطف صاحب

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الخزنة التي سرقها هوجان و لطفي لـ هوجان, ولكن هوجان وعده ان يرجعها له مرة أخرى مقابل اطلاق سراحه.

تنتهي أحداث الحلقة برجوع هوجان لبيته وشراء سلسلة ذهب ل نوجه, و تكليف "وردة" لمحاميها برفع دعوى طلاق من زوجها.