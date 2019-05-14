تبدأ الحلقة الثامنة من مسلسل "هوجان" للفنان محمد امام, بأقتحام "هوجان" مخزن لطفي الحراق لينقذ وردة من يد "بهلول", ولكن بهلول يعرض عليه الكقير من المال لتركه دون أذي,بعد اكتشافه ان الخزنة التي سرقها من أجل ارجاع مال الأيتام وقعت في يد بهلول.
تدور أحداث الحلقة حول خطف صاحب
تنتهي أحداث الحلقة برجوع هوجان لبيته وشراء سلسلة ذهب ل نوجه, و تكليف "وردة" لمحاميها برفع دعوى طلاق من زوجها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. رجوع وردة في حياة محمد إمام مرة أخرى في "هوجان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.